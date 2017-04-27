اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي نيللي كريم وزينة تصوّران باقي مشاهدهما في مسلسل لأعلى سعر

فنانين

[X]
نيللي كريم وزينة تصوّران مشاهدهما في لأعلى سعر
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

نيللي كريم وزينة تصوّران باقي مشاهدهما في مسلسل لأعلى سعر

يعتبر "لأعلى سعر" التعاون الأول الذي يجمع نيللي كريم وزينة في الدراما، بعد أن تعاونتا سابقًا في فيلم "واحد صفر" عام 2009

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-27 18:47:25 A A

يستمر النجوم المشاركون في المسلسل المصري "لأعلى سعر" بتصوير مشاهدهم للحاق بالموسم الرمضاني المقبل 2017، حيث تصوّر كل من النجمتين زينة ونيلي كريم مشاهدهما داخل أحد فنادق 6 أكتوبر، ويستمر التصوير يوميًا لـ 16 ساعة.


زينة

يذكر أنّه إلى جانب نيلي كريم وزينة، يشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، نبيل الحلفاوي، أحمد مجدي علي، سلوى محمد علي، خالد كمال، محمد حاتم، سارة سلامة، هايدي موسى، وغيرهم. إضافة إلى ظهور النجمة مي كسّاب كضيفة شرف.

ويعتبر "لأعلى سعر" التعاون الأول الذي يجمع نيللي كريم وزينة في الدراما، بعد أن تعاونتا سابقًا في فيلم "واحد صفر" عام 2009. هذا، ويشار إلى أنّ المسلسل من تأليف السيناريست مدحت العدل، إنتاج "العدل غروب"، وإخراج ماندو العدل.


نيلي كريم

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة السادسة من مسلسل في مترجمة | [731 قراءة]
2 ريال مدريد يرد على برشلونة ويسحق ديورتيفو لاكورونيا | [295 قراءة]
3 كفرمندا: عقد راية الصلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم | [272 قراءة]
4 بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA | [230 قراءة]
5 برشلونة يواصل انتفاضته بفوز كاسح على أوساسونا | [202 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 إصابة شخص في حادث طرق على مفرق مجد الكروم | [0 مشاركة]
3 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
4 وقفه إحتجاجيّة في كوكب أبو الهيجاء تضامنًا مع الأسرى | [0 مشاركة]
5 إندلاع حريق في منطقة وعريّة فوق قرية الرّامة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب