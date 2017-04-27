نيللي كريم وزينة تصوّران باقي مشاهدهما في مسلسل لأعلى سعر

يعتبر "لأعلى سعر" التعاون الأول الذي يجمع نيللي كريم وزينة في الدراما، بعد أن تعاونتا سابقًا في فيلم "واحد صفر" عام 2009

يستمر النجوم المشاركون في المسلسل المصري "لأعلى سعر" بتصوير مشاهدهم للحاق بالموسم الرمضاني المقبل 2017، حيث تصوّر كل من النجمتين زينة ونيلي كريم مشاهدهما داخل أحد فنادق 6 أكتوبر، ويستمر التصوير يوميًا لـ 16 ساعة.





زينة



يذكر أنّه إلى جانب نيلي كريم وزينة، يشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، نبيل الحلفاوي، أحمد مجدي علي، سلوى محمد علي، خالد كمال، محمد حاتم، سارة سلامة، هايدي موسى، وغيرهم. إضافة إلى ظهور النجمة مي كسّاب كضيفة شرف.

ويعتبر "لأعلى سعر" التعاون الأول الذي يجمع نيللي كريم وزينة في الدراما، بعد أن تعاونتا سابقًا في فيلم "واحد صفر" عام 2009. هذا، ويشار إلى أنّ المسلسل من تأليف السيناريست مدحت العدل، إنتاج "العدل غروب"، وإخراج ماندو العدل.





نيلي كريم