بالفيديو: مشتبه ينتحل شخصية موظف شركة الكهرباء ويسرق مسنة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

كان المتهم قد اتصل صباح يوم 09.04 الجاري الى منزل العجوز متقمصا منتحلا شخصية موظف بشركة الكهرباء مدعيا أنه يوجد خلل فني خطير

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال مشتبه (25 عاما) من بات يام بمنطقة تل أبيب بالاحتيال على مسنة 87 عاما من كفار سابا وسرقة اغراض من منزلها تم التقدم ضده بلائحة اتهام شديدة اللهجة"، وفقا للبيان.



وأضافت السمري: "هذا وكان المتهم قد اتصل صباح يوم 09.04 الجاري الى منزل العجوز متقمصا منتحلا شخصية موظف بشركة الكهرباء مدعيا أنه يوجد خلل فني خطير في خطوط كهرباء منزلها متوجها طارقا بابها ومع استقباله من قبل المشرفة على العجوز قام بفصل تيار الكهرباء عن المنزل مدعيا خطرا داهما وانفجارا مرجحا موعزا للمشرفة بالابتعاد عن غرقة نوم العجوز متقدما عابثا بالخزانة والجوارير هناك وسرق اغراضا ثمينة مختلفة ومبلغا من النقود ومواصلا ثمثيليته مدعيا انجازه مهمته وتصليحه ومغادرا حتى تمكنت الشرطة من القاء القبض عليه لاحقا وتشكيل قاعدة ادلة راسخة ضده مهدت للتقدم بلائحة الاتهام"، وفقا للبيان.