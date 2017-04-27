استياء عارم بعد احتراق حافلة بين السعودية والاردن تقل معتمرين من جسر الزرقاء

معتمرون:

مؤسف جدا أن السلطات المسؤولة عن المعتمرين لا توفر للمعتمرين حافلات جيدة ومناسبة، بل هي تشكل خطرا على المسافرين

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن حافلة معتمرين احترقت بين السعودية والأردن وكانت تقل معتمرين من قرية جسر الزرقاء، وبلطف من الله لم تقع أي اصابات تذكر. وعلم موقع العرب أن المعتمرين كانوا في طريق عودتهم الى البلاد، وقد نزلوا من الحافلة قبل أن تلتهمها ألسنة النيران، فيما تعمل الجهات المسؤولة على توفير حافلة بديلة.



مكان احتراق الحافلة



وقال معتمرون: "مؤسف جدا أن السلطات المسؤولة عن المعتمرين لا توفر للمعتمرين حافلات جيدة ومناسبة، بل هي تشكل خطرا على المسافرين، وهذا يعتبر استهتار واضح في سلامة المعتمرين، مع العلم أن مثل هذه الحوادث سبق وأن حدثت".

ثم قالوا: "لا بد من ايجاد حلول جذرية قبل وقوع كارثة كبيرة لا سمح الله".