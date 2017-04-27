مدرسة مار يوسف الناصرة تستعد يوم غد للامسية التعليمية

تأتي هذه الامسية ضمن فعاليات التوجيه المهني في المدرسة باشراف المستشارة التربوبية نسرين جبارين

وصل الى موقع العرب بيان من مدرسة راهبات مار يوسف، جاء فيه: "التحضرات على قدم وساق في مدرسة راهبات ماريوسف للامسية التعليمية يوم 28.4.17 حيت سيتم استضافة ممثلين عن جميع الجامعات والكليات في البلاد وممثلين لجامعات من السلطة الوطنية. وتعد هذه الامسية التعلمية الاولى من نوعها في البلاد التي تجمع ممثلين عن جميع المؤسسات التعليمة في البلاد والسلطة والوطنية ومؤسسات للتعليم خارج البلاد".



خلال التحضيرات



وأضاف البيان: "وتأتي هذه الامسية ضمن فعاليات التوجيه المهني في المدرسة باشراف المستشارة التربوبية نسرين جبارين، وجدير في الذكر أن هذه الامسية تقام بالتعاون مع رابطة "خريجو ماريوسف" التي لها الدور الفعال في التحضير ورعاية هذه الامسية. وتتخلل الامسية عرضا فنيا للطالبة غزل غريب التي حصلت على المرتبة الاولى في ستار كيدز وعرض مسرحية "سلالم" اخراج وتأليف البروفيسور رياض اغبارية، كما وسيتم تقديم فقرة فنية لجوقة المدرسة".