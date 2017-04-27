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رياضة وشباب رياضة عالمية زيدان: إيسكو لاعب رائع ويفعل أشياء في الملعب لا يمكن لأي أحد أن يفعلها

رياضة وشباب

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زيدان: إيسكو رائع يفعل أشياء لا يمكن لأحد فعلها
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زيدان: إيسكو لاعب رائع ويفعل أشياء في الملعب لا يمكن لأي أحد أن يفعلها

زيدان:

أنا راضٍ عن أداء الفريق .. كل ما فعلوه كان شيئًا غير عادي.. الإيقاع كان ممتازًا منذ البداية وحتى النهاية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-27 17:23:21 A A

أبدى زين الدين زيدان ، مدرب ريال مدريد، سعادة كبيرة، بأداء فريقه، أمام ديبورتيفو لاكورونيا، خلال المباراة التي فاز بها الميرنجي (6-2) اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.


إيسكو خلال لقاء لاكورونيا

وقال زيدان، في تصريحات له عقب المباراة، ونقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "أنا راضٍ عن أداء الفريق .. كل ما فعلوه كان شيئًا غير عادي.. الإيقاع كان ممتازًا منذ البداية وحتى النهاية.. أنا سعيد بالجميع". وأضاف: "سعيد بالأداء والأهداف. الشيء الرائع أن من يشارك قليلًا، يقدم أداءً مميزًا، ويكون مستعدًا جسديًا. من الصعب أن تقول للاعب يقدم مثل هذا الأداء أنت لن تلعب المباراة المقبلة. لكننا نحتاج الجميع".

وعن إيسكو، قال: "كان هائلًا اليوم. إنه يفعل أشياء في الملعب لا يمكن لأي أحد أن يفعلها. الجميع اعترف بهذا. أنا سعيد جدًا بما يقدمه".

وعن دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه أتلتيكو مدريد، الأسبوع المقبل، في نصف النهائي، قال: "ستكون الأمور معقدة .. لكن يوم السبت أمامنا مباراة أخرى بالدوري، وهي الأهم بالنسبة لنا الآن (أمام فالنسيا)".

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