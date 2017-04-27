اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل باقة يضمن البقاء في الأولى قبل لقاء هبوعيل اكسال

رياضة وشباب

[X]
المثلث الشمالي هبوعيل باقة يضمن البقاء في الدرجة الأولى
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

هبوعيل باقة يضمن البقاء في الأولى قبل لقاء هبوعيل اكسال

تعادل فريق باقة الغربية في مباراته الماضية أمام فريق مكابي دالية الكرمل بدون أهداف، رغم اهدار لاعبيه العديد من الفرص

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-27 12:25:36 A A

لا يحتاج فريق هبوعيل باقة الغربية الى الفوز في مباراته الخارجية على فريق هبوعيل عماد اكسال، اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وقد ضمن الفريق الباقاوي البقاء بصفة رسمية، دون أن يكون متعلقا بنتائج الفرق الأخرى المتصارعة معه في القاع، وذلك بعد الغاء الفوز الاداري لمكابي دالية الكرمل على هبوعيل بيسان.


تساحي طيار


وقد تعادل فريق باقة الغربية في مباراته الماضية أمام فريق مكابي دالية الكرمل بدون أهداف، رغم اهدار لاعبيه العديد من الفرص. وأكد المدرب تساحي طيار على أن فريقه يريد اختتام الفترة الجيدة جدا التي يعيشها بتحقيق الفوز، مشيرا الى أنه سيلعب بطريقة هجومية منذ البداية.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 66 من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم | [638 قراءة]
2 الحلقة السادسة من مسلسل في مترجمة | [393 قراءة]
3 النقب يفجع بوفاة الطفلين عمر ومحمد أبو قويدر | [390 قراءة]
4 مصرع الطفل محمد سعايدة من المقيبلة دهسا | [336 قراءة]
5 ريال مدريد يرد على برشلونة ويسحق ديورتيفو لاكورونيا | [208 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 إصابة شخص في حادث طرق على مفرق مجد الكروم | [0 مشاركة]
3 أبل تتيح تحميل حزمة برامجها المكتبية مجاناً | [0 مشاركة]
4 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
5 درجات الحرارة ستصل إلى 38 يوم السبت | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب