هبوعيل باقة يضمن البقاء في الأولى قبل لقاء هبوعيل اكسال

تعادل فريق باقة الغربية في مباراته الماضية أمام فريق مكابي دالية الكرمل بدون أهداف، رغم اهدار لاعبيه العديد من الفرص

لا يحتاج فريق هبوعيل باقة الغربية الى الفوز في مباراته الخارجية على فريق هبوعيل عماد اكسال، اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وقد ضمن الفريق الباقاوي البقاء بصفة رسمية، دون أن يكون متعلقا بنتائج الفرق الأخرى المتصارعة معه في القاع، وذلك بعد الغاء الفوز الاداري لمكابي دالية الكرمل على هبوعيل بيسان.



تساحي طيار



وقد تعادل فريق باقة الغربية في مباراته الماضية أمام فريق مكابي دالية الكرمل بدون أهداف، رغم اهدار لاعبيه العديد من الفرص. وأكد المدرب تساحي طيار على أن فريقه يريد اختتام الفترة الجيدة جدا التي يعيشها بتحقيق الفوز، مشيرا الى أنه سيلعب بطريقة هجومية منذ البداية.