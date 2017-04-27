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أخبار عربية وعالمية مصادر: اسرائيل قصفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله وإيران قرب مطار دمشق

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انفجار ضخم بمحيط مطار دمشق
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مصادر: اسرائيل قصفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله وإيران قرب مطار دمشق

وكالة سبوتنيك الروسية:

الانفجارات ناجمة عن 5 غارات شنتها طائرات إسرائيلية "على السرب العسكري" داخل مطار دمشق

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-04-27 07:25:47 A A

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الخميس، إن "انفجارا ضخما ضرب المنطقة المحيطة بمطار دمشق الدولي، وسط أنباء عن غارات إسرائيلية استهدفت "سربا عسكريا".

وتسبب الانفجار الذي وقع فجر الخميس في اندلاع النيران في الموقع، حسب ما أظهرت لقطات نشرها ناشطون.
وأشار المرصد، الذي يعتمد في تقاريره على شبكة واسعة من الناشطين، إلى أن "سبب الانفجار غير واضح".
أما وكالة سبوتنيك الروسية فقد قالت إن الانفجارات ناجمة عن 5 غارات شنتها طائرات إسرائيلية "على السرب العسكري" داخل مطار دمشق."سكاي نيوز".

وقالت المصادر أن "القصف استهدف مخازن اسلحة تابعة لحزب الله وقوات بدعم ايراني والذين أتوا من طهران الى دمشق".

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