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أخبار محليات اصابة شابين من طوبا بجراح خطيرة ومتوسطة اثر حادث طرق مروع

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اصابة شابين من طوبا بجراح خطيرة ومتوسطة اثر حادث طرق مروع

تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 23:55:12 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء اليوم الاربعاء في الشمال على شارع رقم 90 بالقرب من منطقة طوبا الزنغرية وقع حادث طرق ذاتي بالغ تخلله انقلاب سيارة خصوصية من بعد فقدان سائقها السيطرة على القيادة لسبب ما لم يجزم بخصوصه بعد ، وذلك في منحدر قرب حافة الشارع هناك مع اصابة الشابين اللذين كانا يستقلانهما احدهما (30 عاما) بجراح خطيرة والاخر (20 عاما) بجراح متوسطة ، وهما من سكان البلدة هناك عكفت طواقم الاسعافات الاولية على احالتهما للعلاج بالمستشفيات بينما تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ".

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