اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية إدارة هـ.باقة الغربية تدفع جميع أجور اللاعبين ورئيس البلدية يعد بمضاعفة الدعم

رياضة وشباب

[X]
المثلث الجنوبي إدارة هـ.باقة الغربية تدفع جميع أجور اللاعبين
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إدارة هـ.باقة الغربية تدفع جميع أجور اللاعبين ورئيس البلدية يعد بمضاعفة الدعم

تم عقد اجتماع في دار البلدية بمشاركة رئيس البلدية المحامي مرسي أبو مخ والذي بدوره وعد بمضاعفة الدعم في الموسم الكروي المقبل

من: حجاح رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 21:23:44 A A

قامت إدارة فريق هبوعيل باقة الغربية بدفع جميع أجور اللاعبين، بما يشمل الأجر عن الشهر الأخير، وذلك قبل مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل عماد اكسال، يوم الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.


صور للفريق

وبذلك تفي ادارة الفريق بحقها تجاه اللاعبين، حيث عملت ساعات اضافية من أجل توفير كل ما يلزم للفريق، رغم تواجده في موقع متأخر قبل بداية جولة الاياب. وقد ضمن الفريق الباقاوي البقاء بصفة رسمية، دون أن يكون متعلقا بنتائج الفرق الأخرى المتصارعة معه في القاع، وذلك بعد الغاء الفوز الاداري لمكابي دالية الكرمل على هبوعيل بيسان.
وتم عقد اجتماع في دار البلدية، بمشاركة رئيس البلدية المحامي مرسي أبو مخ، والذي بدوره وعد بمضاعفة الدعم في الموسم الكروي المقبل، بهدف أن ينافس الفريق لكسب بطاقة الصعود الى مستوى فرق الدرجة الممتازة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 العثور على جثة شابة داخل مبنى بمجدال هعيمك | [268 قراءة]
2 حكايات بنات الموسم 3 الحلقة 7 كاملة | [240 قراءة]
3 الشيخ جبر ابو كف يفوز برئاسة مجلس القسوم | [200 قراءة]
4 مجلس اوروبا يقرر وضع تركيا تحت المراقبة بسبب اوضاع حقوق الانسان | [186 قراءة]
5 لأوّل مرّة: 3 حكام عرب يتولون العليا والممتازة | [164 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 يوفنتوس يطيح ببرشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا | [0 مشاركة]
3 فيلم We Were Soldiers مترجم | [0 مشاركة]
4 اصابة 4 اشخاص بحادث على مفرق هموفيل | [0 مشاركة]
5 صحيفة: أبو مازن مستعد للقاء نتنياهو بحضور ترامب | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب