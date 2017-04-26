إدارة هـ.باقة الغربية تدفع جميع أجور اللاعبين ورئيس البلدية يعد بمضاعفة الدعم

تم عقد اجتماع في دار البلدية بمشاركة رئيس البلدية المحامي مرسي أبو مخ والذي بدوره وعد بمضاعفة الدعم في الموسم الكروي المقبل

قامت إدارة فريق هبوعيل باقة الغربية بدفع جميع أجور اللاعبين، بما يشمل الأجر عن الشهر الأخير، وذلك قبل مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل عماد اكسال، يوم الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.



صور للفريق

وبذلك تفي ادارة الفريق بحقها تجاه اللاعبين، حيث عملت ساعات اضافية من أجل توفير كل ما يلزم للفريق، رغم تواجده في موقع متأخر قبل بداية جولة الاياب. وقد ضمن الفريق الباقاوي البقاء بصفة رسمية، دون أن يكون متعلقا بنتائج الفرق الأخرى المتصارعة معه في القاع، وذلك بعد الغاء الفوز الاداري لمكابي دالية الكرمل على هبوعيل بيسان.

وتم عقد اجتماع في دار البلدية، بمشاركة رئيس البلدية المحامي مرسي أبو مخ، والذي بدوره وعد بمضاعفة الدعم في الموسم الكروي المقبل، بهدف أن ينافس الفريق لكسب بطاقة الصعود الى مستوى فرق الدرجة الممتازة.