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تكنولوجيا هواتف ذكية إدارة شركة أبل تعلن إمتلاكها 495 متجرًا حول العالم!

تكنولوجيا

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أبل تعلن امتلاكها لـ495 متجرًا حول العالم
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إدارة شركة أبل تعلن إمتلاكها 495 متجرًا حول العالم!

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه تجارة التجزئة والمتاجر الفعلية من أزمات عديدة وبشكل خاص في الولايات المتحدة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-27 08:06:55 A A

قامت مؤخرًا شركة أبل بالاعلان رسميًا عن وصول عدد متاجرها للتجزئة إلى 495 متجرًا في جميع أنحاء العالم، وأنها تخطط خلال الشهر المقبل لإطلاق العشرات من الدورات التعليمية الجديدة المتعلقة بالصور والفيديو والموسيقى والبرمجة والتصميم وغيرها من المجالات في جميع متاجر التجزئة التابعة لها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لإيجاد سبل جديدة لجذب المستهلكين.


صورة توضيحية

كما ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه تجارة التجزئة والمتاجر الفعلية من أزمات عديدة وبشكل خاص في الولايات المتحدة، مما دفع العديد من الأسماء التجارية الكبيرة إلى الإعلان عن تسريحات هائلة للعمال وإغلاق للمتاجر والإفلاس.

وقد تمكّنت شركة أل وغيرها من تجار التجزئة من محاربة هذا الاتجاه عبر تجارب متاجر تجزئة تشدد على حصول المستهلك على تجارب فريدة من نوعها بالإضافة إلى فرصة شراء الأشياء المعروضة، وقالت الشركة انها ستطلق سلسلة جديدة من الاحداث والدورات والصفوف التي ستكون متاحة في كل متجر بطريقة ما.

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