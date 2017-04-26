بوتين: محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط تتطلب مقاربات متزنة وموحّدة

فلاديمير بوتين:



المناقشات يجب أن تتركز بالدرجة الأولى على مسائل التسوية السياسية الدبلوماسية للنزاعات العديدة وبالدرجة الأولى في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في رسالة خاصّة إلى المشاركين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن "محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وتسوية النزاعات، تتطلب وضع مقاربات متزنة وموحدة.



فلاديمير بوتين

وعبّر الرئيس، في الرسالة التي تلاها أمين عام مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف في افتتاح المؤتمر، عن أمله في أن يشهد مؤتمر موسكو للأمن حوارًا مباشرًا حول محاربة الإرهاب، مؤكدًا أن "المناقشات يجب أن تتركز بالدرجة الأولى على مسائل التسوية السياسية الدبلوماسية للنزاعات العديدة، وبالدرجة الأولى في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا".

كما وتابع قائلا: "يتضمن جدول أعمال المؤتمر، في دورته الحالية، مواضيع مهمة تتطلب وضع مقاربات متزنة وموحدة. ويدور الحديث بالدرجة الأولى عن محاربة الإرهاب باعتباره الخطر الأساسي على الأمن العالمي والإقليمي". أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الاهتمام بالأسلحة الروسية يزداد على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه ينعكس في عقد صفقات حقيقية وليس في التصريحات العلنية فحسب.

وتابع خلال اجتماع حول تطوير قطاع التصنيع العسكري في مدينة ريبينسك الروسية: "الاهتمام بالأسلحة الروسية في ازدياد، ونلاحظ ذلك ليس في التصريحات السياسية العلنية فقط، بل وفي زيادة عدد العقود التي نفذناها وننفذها حاليا. ويحصل ذلك بقدر كبير بفضل الاستخدام الفعال لأسلحتنا في الظروف القتالية بسوريا".