أم الفحم: طلاب الاهليّة يتميزون في عرض مشاريع العلوم والتكنولوجيا

المدرسة الاهلية:

نال جميع طلاب المدرسة المشاركين بالمؤتمر – 31 طالبا - إعفاء من التقدم لامتحان بجروت في وحدة مشروع البحث، لأنه كان من شروط المسابقة ان كل مشروع يتأهل لمرحلة العرض امام الجمهور يحصل به الطالب بشكل فوري على علامة 100

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة الاهلية في أم الفحم: "شارك طلاب العلوم والتكنولوجيا من صف الحادي عشر 4 في المدرسة الاهلية في مؤتمر عرض المنتجات الطلابيّة - כנס הצגת תוצרי ידע في موضوع العلوم والتكنولوجيا والذي أجري يوم الثلاثاء 25.4.17 في معهد التخنيون في حيفا".



طلاب الأهلية

وأضاف البيان: "حيث شمل المؤتمر عروضا لكافة الأبحاث العلميّة والتصميمات الهندسيّة التي قام بها الطلاب. وقد شاركت المدرسة بعرض 15 مشروعا تحت إشراف مركزة موضوع العلوم والتكنولوجيا في "الاهليّة" المربية صفاء محاجنة. وأثناء المؤتمر قامت جميع المدارس المشاركة بعرض مشاريعها امام لجنة تحكيم من وزارة المعارف، ليتم تكريم المشاريع المتفوقة والمعلمين المتفوقين، حيث كان من دواعي فخر المدرسة حصولها على أربعة جوائز من مجمل 6 جوائز وزعت على الوسط العربي، وهي: المرتبة الاولى في المشروع المتميز للطلاب صبا اغبارية وهيا محاميد والمرتبة الثانية في المشروع المتميز للطلاب رنا بدوية وسيرين محاميد، وجائزة مشروع محبوب الجمهور للطلاب محمد سعيد وحمزة جبارين، ونالت المربية صفاء محاجنة جائزة المعلمة المتفوقة في ارشاد البحث العلمي والتصميم الهندسي في الوسط العربي".

وتابع البيان: "وقد أشادت دكتور ميخال نحشون مفتشة موضوع العلوم وتكنولوجيا في وزارة المعارف على نجاعة ونجاح عملية الدمج بين العلوم والتكنولوجيا والذي تجلى في مشاريع طلاب المدرسة. كما ونال جميع طلاب المدرسة المشاركين بالمؤتمر – 31 طالبا - إعفاء من التقدم لامتحان بجروت في وحدة مشروع البحث، لأنه كان من شروط المسابقة ان كل مشروع يتأهل لمرحلة العرض امام الجمهور يحصل به الطالب بشكل فوري على علامة 100".



واختتم البيان: "وبهذه المناسبة تتقدم اسرة المدرسة الاهليّة بإدارتها ومعلميها وطلابها بالتهنئة الحارة للطاقم المشارك في المؤتمر، راجين لكم ولجميع طلابنا المزيد من التفوق والنجاح في جميع المجالات" إلى هنا نصّ البيان.

