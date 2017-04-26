رجل أعمال: النساء ينظرن إلى سيارتي وملابسي ولا يهمهن التعرف الى شخصيتي

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الرسالة كالتالي:

مرحبا.. اتمنى من الجميع أخذ مشكلتي على محمل الجد وعدم الاستهتار! انا شاب في الثلاثينات من العمر، رجل اعمال مقتدر والحمدلله. وانا اسعى منذ فترة للزواج وايجاد شريكة حياة مناسبة ولكن الامر ليس سهلا.. وبكل صراحة انا مصدوم من البنات والشابات في ايامنا هذه، فكل ما يهمهن هو المال والسيارة ونوع الهاتف وماركة الملابس، ولا ينظرن ابدا الى شخصيتي! الموافقة عليي تكون مباشرة ودون تردد بمجرد ان يعرفوا اني رجل اعمال واملك سيارة اخر موديل!! لا اصدق اننا وصلنا الى هذا الحد ولا اعرف كيف من الممكن ان اجد بنت الحلال في هذه الظروف!!



صورة توضيحية



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