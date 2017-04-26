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مجتمع قصة من الحياة رجل أعمال: النساء ينظرن إلى سيارتي وملابسي ولا يهمهن التعرف الى شخصيتي

مجتمع

رجل أعمال: النساء ينظرن إلى سيارتي وملابسي
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رجل أعمال: النساء ينظرن إلى سيارتي وملابسي ولا يهمهن التعرف الى شخصيتي

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-30 14:52:05 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

مرحبا.. اتمنى من الجميع أخذ مشكلتي على محمل الجد وعدم الاستهتار! انا شاب في الثلاثينات من العمر، رجل اعمال مقتدر والحمدلله. وانا اسعى منذ فترة للزواج وايجاد شريكة حياة مناسبة ولكن الامر ليس سهلا.. وبكل صراحة انا مصدوم من البنات والشابات في ايامنا هذه، فكل ما يهمهن هو المال والسيارة ونوع الهاتف وماركة الملابس، ولا ينظرن ابدا الى شخصيتي! الموافقة عليي تكون مباشرة ودون تردد بمجرد ان يعرفوا اني رجل اعمال واملك سيارة اخر موديل!! لا اصدق اننا وصلنا الى هذا الحد ولا اعرف كيف من الممكن ان اجد بنت الحلال في هذه الظروف!!


صورة توضيحية
 
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