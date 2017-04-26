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فنانين فن عربي محمد عساف يتضامن مع إضراب الأسرى الفلسطينيين وهذا ما قاله

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محمد عساف يتضامن مع إضراب الأسرى
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محمد عساف يتضامن مع إضراب الأسرى الفلسطينيين وهذا ما قاله

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 18:47:29 A A

بعد أيّام من إعلام الأسرى الفلسطينيين الإضراب عن الطعام، وجه الفنان الشاب الفلسطيني محمد عساف تحيّة إجلال وتقدير للـ1500أسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية من خلال شريط فيديو قصير.

وعلّق على الفيديو قائلًا: "أقبل التحدي بكل فخر بالمشاركة التضامنية مع اضراب الكرامة، إضراب مي وملح معركة إنسانية حقوقية يخوضها أبطالنا الأسرى في سجون الإحتلال في ظل الإنتهاكات لكافة الحقوق الإنسانية والدولية، نحن معكم فأنتم الأحرار و نور الإنتصار" كما قال.

وفي منشور سابق على صفحته الشخصية على موقع الانستجرام قال: "لا بدّ.. أن يزورني النهار، وينحني السجان في إنبهار ويرتمي.. و يرتمي معتقلي، مهدّماً.. لهيبهُ النهار!!" أسرانا الأبطال الأحرار , إضرابكم للهدف الأسمى، ورسالتكم للمجد ليعلى، وليصحى صوت الحق، ورغم جبروت السجّان وطول الزمان ستشرق شمس الحرية و ينفك قيد السلاسل فالله حسبنا و نعم الوكيل".

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