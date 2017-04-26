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فنانين فن عربي درة زروق التونسيّة في جلسة تصوير ساحرة

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درة زروق التونسيّة في جلسة تصوير ساحرة
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درة زروق التونسيّة في جلسة تصوير ساحرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 20:19:55 A A

خضعت الممثلة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة وذلك لتتصدّر غلاف إحدى المجلات الفنية الشهيرة، وقام بتصويرها المصور شريف مختار والذي ذاع سيطه كثيرًا في الفترة الاخيرة بين الفنانين.


درة زروق

وأطلّت درة في جلسة التصوير بإطلالة كلاسيكية أنيقة، فظهرت وهي ترتدي بلوزة بيضاء مكشوفة الكتفين، مع تنورة تدمج بين اللونين الأبيض والأسود، وقفاز طويل من الدانتيل الأسود. ما رأيكم بإطلالتها؟ 

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