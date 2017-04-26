اغلاق
اغلاق
ثقافة جنسية الزوج والزوجة الصبر وضبط النفس والخلق الحسن أهم مفاتيح السعادة في الحياة الزوجية

ثقافة جنسية

[X]
الصبر وضبط النفس والخلق الحسن أهم مفاتيح السعادة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الصبر وضبط النفس والخلق الحسن أهم مفاتيح السعادة في الحياة الزوجية

الصبر وضبط النفس، فمن مواصفات الزوج المثالي كذلك أن يكون رجلاً صابراً لا يتسرّع في إطلاق عباراته الجارحة أو انفعالاته غير المنضبطة اتجاه شريكة حياته

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-04-27 07:44:39 A A

لا شكّ بأن كل طرفٍ من أطراف الحياة الزوجية عليه مسؤوليّتات كما أنّ له حقوقاً، وإنّ من شأن إدراك كل طرف بما له وما عليه أن يحقق النجاح لتلك العلاقة المقدسة ويديمها، فما هي مواصفات الزوج المثالي الذي تطمح به كل فتاة ؟ الصفات هي كالتالي:

الحنان والعطف، فبلا شك أن الفتاة تحب الرجل الحنون الذي يعطف عليها في كل حين، ومعنى الحنان أن يكون الرجل رفيقاً بزوجته، ليناً في التعامل معها، لا يعنّفها أو يسبها أو يقسو عليها.

الخلق والدين، فمن أهم الصفات التي تجعل الرجل زوجاً مثالياً في نظر المرأة أن يتحلى بالصفات الحسنة والأخلاق الكريمة التي تجعله ملازماً لطريق الاستقامة بعيداً عن مساوىء الأخلاق وذميم الطباع.

الصبر وضبط النفس، فمن مواصفات الزوج المثالي كذلك أن يكون رجلاً صابراً لا يتسرّع في إطلاق عباراته الجارحة أو انفعالاته غير المنضبطة اتجاه شريكة حياته.

الزوجة ترى الزوج المثالي رجلاً يتفاعل معها بكل جوارحه وخلجات نفسه حتى يشعرها أنه معها في كل حين، وأنه يتألم لوجعها ويستشعر معاناتها.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حكايات بنات الموسم 3 الحلقة 7 كاملة | [636 قراءة]
2 الحلقة 66 من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم | [472 قراءة]
3 الليلة: برشلونة يستضيف أوساسونا وريال يلاقي لاكورونيا | [309 قراءة]
4 النقب يفجع بوفاة الطفلين عمر ومحمد أبو قويدر | [301 قراءة]
5 مصرع طفل جراء تعرضه للدهس في المقيبلة | [268 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 رونالدو وميسي.. صراع يشتعل في ملحمة التحد | [0 مشاركة]
3 المركز: القبض على افراد عصابة اقتحام سيارات | [0 مشاركة]
4 إصابة مسنة بعد تعرّضها للدهس في اللقية | [0 مشاركة]
5 مانشستر يونايتد يكافئ هيريرا بعقد جديد | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب