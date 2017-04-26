الصبر وضبط النفس والخلق الحسن أهم مفاتيح السعادة في الحياة الزوجية

الصبر وضبط النفس، فمن مواصفات الزوج المثالي كذلك أن يكون رجلاً صابراً لا يتسرّع في إطلاق عباراته الجارحة أو انفعالاته غير المنضبطة اتجاه شريكة حياته

لا شكّ بأن كل طرفٍ من أطراف الحياة الزوجية عليه مسؤوليّتات كما أنّ له حقوقاً، وإنّ من شأن إدراك كل طرف بما له وما عليه أن يحقق النجاح لتلك العلاقة المقدسة ويديمها، فما هي مواصفات الزوج المثالي الذي تطمح به كل فتاة ؟ الصفات هي كالتالي:

الحنان والعطف، فبلا شك أن الفتاة تحب الرجل الحنون الذي يعطف عليها في كل حين، ومعنى الحنان أن يكون الرجل رفيقاً بزوجته، ليناً في التعامل معها، لا يعنّفها أو يسبها أو يقسو عليها.

الخلق والدين، فمن أهم الصفات التي تجعل الرجل زوجاً مثالياً في نظر المرأة أن يتحلى بالصفات الحسنة والأخلاق الكريمة التي تجعله ملازماً لطريق الاستقامة بعيداً عن مساوىء الأخلاق وذميم الطباع.

الصبر وضبط النفس، فمن مواصفات الزوج المثالي كذلك أن يكون رجلاً صابراً لا يتسرّع في إطلاق عباراته الجارحة أو انفعالاته غير المنضبطة اتجاه شريكة حياته.

الزوجة ترى الزوج المثالي رجلاً يتفاعل معها بكل جوارحه وخلجات نفسه حتى يشعرها أنه معها في كل حين، وأنه يتألم لوجعها ويستشعر معاناتها.