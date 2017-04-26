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رياضة وشباب رياضة عالمية رسمياً: كافاني يمدد عقده مع سان جيرمان حتى عام 2020

رياضة وشباب

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رسمياً: كافاني يمدد عقده مع سان جيرمان حتى 2020
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رسمياً: كافاني يمدد عقده مع سان جيرمان حتى عام 2020

رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي:

ببساطة، إنه أفضل مهاجم في العالم في الوقت الحالي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-26 20:19:59 A A

قطع المهاجم الأورجوياني إدينسون كافاني ألسنة الشك التي رجحت رحيله عن باريس سان جيرمان في الصيف بالتجديد للنادي الفرنسي.


إدينسون كافاني

وقد أعلن فريق العاصمة الفرنسية عن التجديد للمهاجم المتألق هذا الموسم حتى عام 2020. كافاني الذي سجل 44 هدفاً هذا الموسم، يعد هداف أوروبا الأول في الدوريات الكبرى كذلك حيث سجل 31 هدفاً ببطولة الدوري.

وقال رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي: "ببساطة، إنه أفضل مهاجم في العالم في الوقت الحالي".

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