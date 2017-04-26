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رياضة وشباب رياضة عالمية سيميوني مهدد بالإيقاف بسبب التهجم على الحكم المساعد

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سيميوني مهدد بالإيقاف بسبب التهجم على الحكم
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سيميوني مهدد بالإيقاف بسبب التهجم على الحكم المساعد

سيميوني بدا غاضباً من الحكام بعد خسارة فريقه في فيسنتي كالديرون بهدف نظيف، الأمر الذي دفعه لإنتقاد الحكم المساعد بشكل متهور وإندفاعي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-26 18:47:30 A A

أصبح دييجو سيميوني مهدداً بالإيقاف لمدة مباراتين بسبب تدوين الحكم الرئيسي إيجناسيو إيجليسياس في تقريره مخالفة صريحة من الأرجنتيني بحق الحكم المساعد بعد إنتهاء مواجهة أتلتيكو مدريد ضد فياريال.


دييجو سيميوني

سيميوني بدا غاضباً من الحكام بعد خسارة فريقه في فيسنتي كالديرون بهدف نظيف، الأمر الذي دفعه لإنتقاد الحكم المساعد بشكل متهور وإندفاعي.

وجاء في تقرير الحكم توثيق لحالة تهجم سيميوني على الحكم المساعد "بعد نهاية المباراة، إتجه سيميوني إلى مساعدي المباشر ووضع كلتا يديه على كتفيه من الخلف وبدأ في توبيخه بسبب عدم إحتساب المزيد من الوقت بدل الضائع". وتتوقع صحيفة "أس" أن يتم إيقاف سيميوني لمدة مباراتين بسبب إعتدائه على الحكم المساعد.

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