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أخبار محليات إصابة سيّدة (63 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطها عن ارتفاع في حيفا

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حيفا والمنطقة حيفا: إصابة سيدة جراء سقوطها
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إصابة سيّدة (63 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطها عن ارتفاع في حيفا

الإسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات اأولية للمصابة بجراح وصفت بالمتوسطة مع إصابات في الرأس

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 12:28:17 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا قرابة الساعة 11:33 حول سقوط سيّدة (63 عامًا) عن ارتفاع على شارع هرتسل في حيفا، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصابة بجراح وصفت بالمتوسطة مع إصابات في الرأس، وتمّت إحالتها لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام" وفقًا للبيان.

 

 

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