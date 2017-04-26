كتابات نازية قرب محطة وقود في كفرمندا وسرقة دكان

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم خلال ساعات الليلة الماضية مع انتهاء مباراة كرة القدم ما بين فريقي مكابي تل ابيب وابناء سخنين على ارض استاد الدوحه في مدينة سخنين

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "تواصل الشرطة التحقيق في شكوى مفادها اقدام عدة مشتبهين على ما يبدو من مشجعي فريق كرة قدم مكابي تل أبيب برش كتابات باللغة العبرية ذات مغزى نازي وذلك في الجوار من محطة تعبئة وقود في بلدة كفرمندا في الشمال وبما تضمن ما معناه بالعربية ( لا دولة لكم م.ف- אין לכם מדינה M.F) وكذلك في شكوى اخرى لاحقة من قبل بائع في دكان في محطة الوقود هناك ومفادها سرقة اغراض منها من قبل عدد من المشتبهين بحيث أنه صحيح لهذه المرحلة التحقيقات مازالت جارية دون التوصل لاعتقال مشتبهين. هذا ويشار الى أن استلام الشكوى الاولى والثانية تم خلال ساعات الليلة الماضية مع انتهاء مباراة كرة القدم ما بين فريقي مكابي تل ابيب وابناء سخنين على ارض استاد الدوحه في مدينة سخنين"، وفقا للبيان.



صورة من المكان - تصوير: الشرطة