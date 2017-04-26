بعد غياب عن الأنظار.. سارة سلامة تعود بصور جديدة

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نشرت الفنانة سارة سلامة صورها الجديدة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من جلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها مع مصور الفنانين المصري محمود عاشور.



سارة سلامة

وأطلّت بلون شعر رمادي بتسريحة شعر بسيطة من تصفيف حامو محسن، وقام بالاشراف على مكياجها خبير التجميل علاء التونسي، وملابسها من اختيار الستايليست موني سلامة. ولاقت الصّور إعجاب جميع المتابعين.