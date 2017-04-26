عقد قران أبطال مسرح مصر اسراء وحمدي المرغني

احتفل بطلا فرقة مسرح مصر الفنانا الكوميدي حمدي المرغني والفنانة اسراء عبد الفتاح، بعقد قرانهما يوم أمس، حيث تمّ عقد القران في مسجد المشير في القاهرة.



حمدي وإسراء

ونشر المصور الفوتوغرافي صورًا من جلسة التصوير الخاصة بعصد القران والتي لاقت إعجاب الجميع، وكان من أبرز الحضور من نجوم الفن أشرف عبد الباقي، ومحمد أنور، ومصطفى خاطر، وماجد المصري، ومحمد عبد الرحمن، وسارة درزاوى، وويزو، وأحمد فهمي، ومحمد ثروت والمستشار أمير مرتضى منصور وسليمان عيد ومحمد اوس اوس وعائلتي العروسين الذين تبادلوا التهاني وشاركوا النجوم التقاط الصور التذكارية.