صور- النجمة هيفاء وهبي بأجمل إطلالة في مصر

بدت هيفاء أصغر سنًّا في هذه الاطلالة

لا بدّ وأنّ هيفاء وهبي تتعمّد أن تتصوّر في الفترة الأخيرة في الشارع عدّة صور بإطلالة واحدة، حيث أنّ الجميع أصلح يقلّدها وينشر صورًا كما تفعل وهبي!



هيفاء وهبي



في إطلالتها الأخيرة الأخيرة، أطلت بلوك شبابي جدًّا ببنطال جينز عليه بعض الرسومات، ووضعت طاقية رياضية وحذاء رياضي، حيث بدت أصغر سنًّا في هذه الاطلالة، ولاقت الصّور إعجاب محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.