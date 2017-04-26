اغلاق
اغلاق
صحة اخبار وتقارير حقائق عن الإمساك تعرف على صحتها

صحة

[X]
حقائق عن الإمساك تعرف على صحتها
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

حقائق عن الإمساك تعرف على صحتها

الألياف تحتفظ بالمياه في أمعائك، مما يجعل البراز أكثر نعومة، وبالتالي يكون خروجه أسهل. مع ذلك، لا يأكل أكثر البالغين ما يكفي من الألياف

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-04-27 07:43:25 A A

يعاني الكثيرون منا من الامساك المزعج وهو وجود صعوبة في حركة الأمعاء، مثل تعثر خروج البراز، ووجود كتل فيه، والشعور بعدم إفراغ الأمعاء، وقلة عدد مرات الإخراج عن 3 مرات في الأسبوع، اليكم بعض الطرق لمعالجة الامساك:


الألياف:
الألياف تحتفظ بالمياه في أمعائك، مما يجعل البراز أكثر نعومة، وبالتالي يكون خروجه أسهل. مع ذلك، لا يأكل أكثر البالغين ما يكفي من الألياف. 

الماء:
يساعد تناول قدر كاف من المياه على تحرك المواد الغذائية بطول المسار الهضمي، ولا ينبغي التركيز على تناول كمية محددة ثابتة من المياه، مثل تناول 8 أكواب من الماء يومياً، حيث يمكن أن يسبب ذلك التوتر.

المكملات الغذائية:
هناك طريقة أخرى للحصول على الألياف والمياه، وذلك من خلال ميثيل السليولوز methylcellulose (سيتروسيل Citrucel)، وساليوم psyllium (ميتاموسيل Metamucil)، وهي مسحوق يتم خلطه بالماء، وتناوله يومياً. .

الرياضة البدنية:
يمكن السيطرة على الإمساك بممارسة التمرينات الرياضية. 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حكايات بنات الموسم 3 الحلقة 7 كاملة | [635 قراءة]
2 الحلقة 66 من مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم | [471 قراءة]
3 الليلة: برشلونة يستضيف أوساسونا وريال يلاقي لاكورونيا | [309 قراءة]
4 النقب يفجع بوفاة الطفلين عمر ومحمد أبو قويدر | [301 قراءة]
5 مصرع طفل جراء تعرضه للدهس في المقيبلة | [267 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 رونالدو وميسي.. صراع يشتعل في ملحمة التحد | [0 مشاركة]
3 المركز: القبض على افراد عصابة اقتحام سيارات | [0 مشاركة]
4 إصابة مسنة بعد تعرّضها للدهس في اللقية | [0 مشاركة]
5 مانشستر يونايتد يكافئ هيريرا بعقد جديد | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب