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رياضة وشباب رياضة محلية مكابي دالية الكرمل يشهد عودة القائد بركات وهب أمام هـ.كفركنا

رياضة وشباب

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حيفا والمنطقة مكابي دالية الكرمل يشهد عودة القائد بركات وهب
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مكابي دالية الكرمل يشهد عودة القائد بركات وهب أمام هـ.كفركنا

غاب بركات وهب عن اللقاء الخارجي الماضي أمام فريق هبوعيل باقة الغربية، بسبب تجميعه خمس بطاقات صفراوات، مما يعني تلقائيا غيابه عن مباراة واحدة

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-26 07:32:58 A A

يشهد فريق مكابي دالية الكرمل عودة القائد بركات وهب الى تشكيلته الأساسية في المباراة البيتية أمام فريق هبوعيل كفركنا، يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.


بركات وهب

وقد غاب بركات وهب عن اللقاء الخارجي الماضي أمام فريق هبوعيل باقة الغربية، بسبب تجميعه خمس بطاقات صفراوات، مما يعني تلقائيا غيابه عن مباراة واحدة.
ويدخلها الفريق الديلاوي بعد تعادل خارجي وبدون أهداف أمام فريق هبوعيل باقة الغربية، لكن تم خصم ثلاث نقاط من رصيده بعد أن أعادت المحكمة العليا ثلاث نقاط كان قد حصل عليها الفريق.
وقد أعادت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم ثلاث نقاط الى صفوف فريق هبوعيل بيسان، كانت قد خصمت منه بسبب اشراك اللاعب عفيف نزال بطريقة غير قانونية أثناء الفوز على فريق مكابي دالية الكرمل بثلاثة أهداف نظيفة. وفي بداية الأمر تم احتساب فوز اداري للديلاويين، لكن قدم مسؤولو بيسان بواسطة المحامي ايال يافي اثباتات تؤكد أن اللاعب لعب بطريقة شرعية، وأنه قد حصل على تحريره من الدوري الفلسطيني.
ويعني هذا القرار هبوط الفريق الديلاوي الى المرتبة الأخيرة برصيد 25 نقطة، قبل خوضه مباراته الختامنية والفاصلة أمام فريق هبوعيل كفركنا. وقال بركات وهب أن مباراة فريقه ضد الكناويين عبارة عن أعصاب وتكتيك، وأنه لا يمكن تعويض أي خطأ فادح، لأنه سيكون قاتلا.
 

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