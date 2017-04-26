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جامعات / مدارس اخبار المدارس استقبال صفوف البساتين في مدرسة الغزالي-كفر مندا ضمن برنامج المعابر

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شفاعمرو والقضاء استقبال صفوف البساتين في الغزالي كفر مندا
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استقبال صفوف البساتين في مدرسة الغزالي-كفر مندا ضمن برنامج المعابر

قام طلاب البستان بجولة للتعرف على المدرسة بمرافقة معلمات الصفوف الاولى والثانية ومعلمات البستان والتوجه للمشاركة بالفعاليات المتنوعة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-26 04:15:05 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" استقبلت مدرسة الغزالي بمديرها الاستاذ عزمي قدح ومربيات الصفوف الاولى والثانية في المدرسة صفوف البساتين من العنقود الغربي وذلك ضمن برنامج المعابر ، اذ تخلل الاستقبال: كلمة ترحيبية من قبل مدير المدرسة تحدث فيها عن واجب المدرسة تجاه الطلاب والاهداف المرجوة من هذا اليوم، كذلك الانتقال السليم من البستان للصف الاول ,تلتها ابيات شعر من القاء الطالبة ماريا عيسى وتبعها عرض لقصة "احب ان اغني" طلاب صف الثاني ج, ثم عرض فلكي قدمه طلاب صف الثاني ب، ولا ننسى عرافة الحفل التي تولتها الطالبتين ماريا عيسى وسارة طه من الصف الاول ".



واضاف البيان :"بعدها قام طلاب البستان بجولة للتعرف على المدرسة بمرافقة معلمات الصفوف الاولى والثانية ومعلمات البستان والتوجه للمشاركة بالفعاليات المتنوعة التي حضرت لهذا اليوم تحت اشراف طاقم التربية الاجتماعية ومستشارة المدرسة ‪ ,‬ منها:
1. لمستي الاولى بمدرسة الغزالي.
2. دمى الاصابع.
3. الرسم على الوجوه.
بعد الانتهاء من الفعاليات المشتركة بين طلاب البستان وطلاب الاول, تناول الطلاب وجبة فطور صحية التي تبعها توزيع هدايا رمزية لطلاب البستان.
وفي نهاية اليوم اثنت مديرة العنقود المربية ايمان مراد, ومربيات البستان على دور المدرسة في استقبال الطلاب والعمل الدؤوب في سبيل تذويت قيمة الانتماء لديهم.
‪ ‬ بأسلوبها المميز ودعت المدرسة طلاب البستان ومربياتهم ،بداية بكلمات الشكر من مدير المدرسة، الى كل من المستشارة, مربيات الصفوف الاولى والثانية, طاقم التربية الاجتماعية, طالبات التطوع, مربيات البستان ومديرة العنقود الغربي على الجهود المبذولة لإنجاح هذا اليوم"‪ . 

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