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أخبار محليات العثور على جثة شابة (25 عاما) داخل مبنى مهجور بمدينة مجدال هعيمك

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الناصرة والقضاء العثور على جثة شابة (25 عاما) داخل مبنى بمجدال هعيمك
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العثور على جثة شابة (25 عاما) داخل مبنى مهجور بمدينة مجدال هعيمك

تواصل الشرطة باعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 22:23:50 A A

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء :" انه تم مساء الثلاثاء ، العثور على جثة شابة (25 عاما) في مبنى مهجور بمدينة مجدال هعيمك ، وتم اقرار وفاتها في المكان . ولم تعرف خلفية الحادث حتى الان ". 

وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" مساء اليوم الثلاثاء بالشمال في مجدال هعيمق باحد الشوارع  وقرب مبنى مهجور هناك تم العثور على جثة فتاة بنحو اواخر العشرينات من عمرها وعلامات عنف ظاهرة على جسدها وبحيث تواصل الشرطة باعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد .ولاحقا تبين ان الفتاة الشابة هي وعلى ما يبدو من الوسط اليهودي (27 عاما) من السكان بالبلدة هناك ".

وجاء لاحقا من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" هذا ووفقا لنتائج التشخيصات الجنائية الاولية تبين على ان العلامات واثار بقايا الجروح التي ظهرت على جسد المرحومة هي وعلى ما يبدو قديمة العهد وبالتالي تم صحيح لهذة المرحلة استبعاد الخلفية الجنائية جنبا للعزم ووفقا للمقتضى على تحويل جثة المرحومة لمعهد الطب العدلي بابو كبير للجزم باسباب وظروف الوفاة".

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