توقعات بتفوق +Galaxy S8 على Galaxy S8

+Galaxy S8 سيمثل 53.9% من إجمالي مبيعات Galaxy S8، في حين سيمثل Galaxy S8 بقية المبيعات

في حالة إذا لم تكن على علم بذلك، فالهاتف Galaxy S8 يأتي في نسختين، واحدة عادية تحمل إسم Galaxy S8 وتضم شاشة بحجم 5.8 إنش، ونسخة أخرى تدعى +Galaxy S8 تضم شاشة بحجم 6.2 إنش. وبغض النظر عن الفرق في الحجم، فكلا النسختين تأتيان بنفس المواصفات التقنية تقريبًا. ومع ذلك، يعتقد المحللون بأن +Galaxy S8 سيتفوق على الهاتف Galaxy S8 من حيث المبيعات.



صورة توضيحية

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من المحللين في مؤسسة Yuanta Securities Korea المتخصصة في بحوث السوق، فهم يعتقدون بأن +Galaxy S8 سيمثل 53.9% من إجمالي مبيعات Galaxy S8، في حين سيمثل Galaxy S8 بقية المبيعات. إنه ليس حقًا بهامش كبير، ولكن في حالة إذا تحقق ذلك بالفعل، فهذا يدل على أن المستهلكين يحبون الشاشات الكبيرة.

وإقترح هذا التقرير أيضا بأن الملحق Samsung DeX والذي يستخدم من أجل تحويل Galaxy S8 إلى حاسب مكتبي عندما يتم ربطه مع شاشة خارجية، فمن شأنه أيضا أن يكون سببا في رفع مبيعات +Galaxy S8. ووفقا للمحللين، فقد لاحظوا أن المستهلكين فضلوا الهواتف الذكية المزودة بالشاشات الكبيرة في الإصدارات السابقة، مثل Galaxy S6 و Galaxy S7 بحيث مثلت الإصدارات الكبيرة الحجم من هذه الهواتف 51.3 في المئة و 51.9% على التوالي.