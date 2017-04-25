لن تندموا: حمّلوا تطبيق حِصْني على أجهزة الاندرويد والأبل

واحد من افضل مميزاته ونادراً أن تجد تطبيق يعمل بنفس الكفاءة على كل أنظمة الأجهزة المحمولة

التطبيق الوحيد الذي إذا رشحته لأي شخص سيقوم بتوجيه الشكر لك، وهو تطبيق حِصْني الذي يعمل على أجهزة أندرويد وأجهزة آبل مما يسهل مهمة ترشيح هذا التطبيق لأي شخص انه يعمل على أجهزة أندرويد وأجهزة آبل بنفس الكفاءة.



صورة توضيحية



وهذا واحد من افضل مميزاته، ونادراً أن تجد تطبيق يعمل بنفس الكفاءة على كل أنظمة الأجهزة المحمولة. وأحد من أهم أقسام تطبيق حصني هو الكنوز المدخرة، فهناك العديد من الكنوز والنفحات التي قام الله بكرمه وفضله بارشادنا لها، بعض كلمات بسيطة قد تعادل عبادة ألف شهر، وهذا القسم فيه الصحيح من هذه الكنوز.