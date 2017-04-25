اغلاق
اغلاق
تكنولوجيا هواتف ذكية لن تندموا: حمّلوا تطبيق حِصْني على أجهزة الاندرويد والأبل

تكنولوجيا

[X]
لن تندموا: حمّلوا تطبيق حِصْني
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

لن تندموا: حمّلوا تطبيق حِصْني على أجهزة الاندرويد والأبل

واحد من افضل مميزاته ونادراً أن تجد تطبيق يعمل بنفس الكفاءة على كل أنظمة الأجهزة المحمولة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-26 14:32:23 A A

التطبيق الوحيد الذي إذا رشحته لأي شخص سيقوم بتوجيه الشكر لك، وهو تطبيق حِصْني الذي يعمل على أجهزة أندرويد وأجهزة آبل مما يسهل مهمة ترشيح هذا التطبيق لأي شخص انه يعمل على أجهزة أندرويد وأجهزة آبل بنفس الكفاءة.


صورة توضيحية

وهذا واحد من افضل مميزاته، ونادراً أن تجد تطبيق يعمل بنفس الكفاءة على كل أنظمة الأجهزة المحمولة. وأحد من أهم أقسام تطبيق حصني هو الكنوز المدخرة، فهناك العديد من الكنوز والنفحات التي قام الله بكرمه وفضله بارشادنا لها، بعض كلمات بسيطة قد تعادل عبادة ألف شهر، وهذا القسم فيه الصحيح من هذه الكنوز.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 موسم للنسيان/ بقلم: فارس حامد | [270 قراءة]
2 مديرة ثانوية جلجولية: حققنا أعلى نسبة نجاح | [239 قراءة]
3 مصرع الطفلين محمد وعمر ابو قويدر | [222 قراءة]
4 اردان وحكروش في زيارة لبلدة نين للتعريف | [197 قراءة]
5 العثور على جثة شابة داخل مبنى بمجدال هعيمك | [171 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 الحلقة 109 من مسلسل بنات الشمس مدبلجة | [0 مشاركة]
3 يوفنتوس يطيح ببرشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا | [0 مشاركة]
4 كفرمندا: إصابة اب وابنه بآله حادة | [0 مشاركة]
5 مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب