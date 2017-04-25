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أخبار محليات النقب: وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة تتواجد في أم الحيران

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النقب وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة تتواجد في أم الحيران
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النقب: وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة تتواجد في أم الحيران

طالب الاهل والاقارب من الشرطة ووزير الأمن الداخلي الاعتذار عن التصريحات التي مست بالعائلة

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-25 18:32:23 A A

تواجد ممثلون من وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة عصر اليوم في قرية أم الحيران في النقب، واطلعوا على المكان الذي تم فيه اطلاق الرصاص من قبل رجال الشرطة والذي أسفر عن استشهاد المربي يعقوب ابو القيعان، ذلك خلال إخلاء السكان من بيوتهم وهدم 15 بيتا قبل نحو ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر أنّ الشرطة كانت قد صرحت في بداية الحادث بأنّ: "الحديث يدور عن اطلاق رصاص بعد أن حاول أبو القيعان بدهس رجال شرطة"، إلا أنّ أشرطة الفيديو بينت بأن رواية الشرطة عارية عن الصحة، وقد طالب الاهل والاقارب من الشرطة ووزير الأمن الداخلي الاعتذار عن هذه التصريحات التي مست بالعائلة. 

 
من المكان

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