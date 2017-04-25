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رياضة وشباب رياضة محلية صليبي يعد بتخصيص مكافئة لفريق أبناء مجد الكروم في حالة تحقيق الفوز على زلفة

رياضة وشباب

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الشاغور رئيس مجلس مجد الكروم يعد بدعم ابناء مجد الكروم
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صليبي يعد بتخصيص مكافئة لفريق أبناء مجد الكروم في حالة تحقيق الفوز على زلفة

ظهرت الجدية والحماس خلال التدريب الاخير مساء امس الاثنين حيث قام مدرب الفريق احمد سبع بمساعدة المدرب امل مريسات بالعمل مع اللاعبين على خطة لعب جماعي

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-25 18:32:23 A A

يواصل فريق اتحاد ابناء مجد الكروم استعداداته للمباراة الفاصلة والنهائية لفرق الدرجة الثانية للمنطقتين الشمالية " أ " والشمالية " ب " امام فريق ابناء زلفة مساء يوم الخميس الساعة السابعة مساء على استاد عيلوط الناصرة. ولليوم الثاني على التوالي يتغيب كابتن الفريق حاتم كريم عن التدريبات بسبب اصابته في ركبه خلال المباراة الاخيرة للفريق امام ابناء كابول.


بعد الانتهاء من التدريبات
وظهرت الجدية والحماس خلال التدريب الاخير مساء امس الاثنين حيث قام مدرب الفريق احمد سبع بمساعدة المدرب امل مريسات بالعمل مع اللاعبين على خطة لعب جماعي وهذا ما يميز الفريق المجدلاوي هذا الموسم. وقد حضر رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي تدريب الفريق برفقة المسؤول عن ملف الرياضة في المجلس المحلي مرشد كنعان والناشط الاجتماعي الداعم عز الدين بدران حيث تحدث رئيس المجلس مع اللاعبين في نهاية التدريب وحثهم على تحقيق الفوز على زلفة من أجل مواصلة المشوار نحو الدرجة الاولى ورفع اسم القرية عالياً وادخال الفرحة في نفوس جماهير الفريق واهالي القرية عامة. ووعد رئيس المجلس بدعم الفريق حتى بلوغه الدرجة الاولى، أمام ادارة الفريق وعلى رأسها رئيس الادارة سمير مناع - ابو مظهر بهبة خاصة (بونوس) في حالة الفوز على زلفة وهبة اخرى في حالة صعود الفريق للدرجة الاولى. وتسود المعسكر المجدلاوي حالة من التفاؤل والثقة بالنفس بتحقيق الهدف المنشود. الفريق سيواصل تدريباته اليوم الثلاثاء ويوم غد الاربعاء ايضاً على ان يكون جاهزاً للقاء الاشقاء من زلفة. 

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