الحركة الاسلامية تبارك للقاضية الشرعية هناء خطيب والقضاة الجدد

الحركة الاسلامية:

نؤكد ثقتنا الكبيرة بمحاكم القضاء الشرعي ودورهم المقدس في الحفاظ على احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الشخصية

اختيار قاضية شرعية هي السيدة الفاضلة هناء خطيب، يمثل تجسيدا عمليا لموقف الشريعة الاسلامية التي ارتقت بمكانة المرأة المسلمة



وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الحركة الإسلامية جاء فيه ما يلي: "هنأت الحركة الاسلامية في البلاد القضاة الجدد الذين تم تعيينهم قضاة في المحكمة الشرعية اليوم، حيث شمل التعيين كلا من القاضية هناء خطيب، والقاضي اياد زحالقة لمحكمة الاستئناف، والقاضي سالم الصانع، القاضي محمود عازم، والقاضي ثروت مدلج".



القاضية هناء خطيب



وأضاف البيان: "وجاء في بيان الحركة الاسلامية: "تهنئ الحركة الاسلامية القضاة الجدد وهيئة القضاء الشرعي الاسلامي في البلاد ممثلة بقضاتها الشرعيين وعلى رأسهم فضيلة القاضي عبد الحكيم سمارة رئيس محكمة الاستئناف، وتبارك لهم اختيارهم لتولي منصب القضاء الشرعي الاسلامي، وتجدد الحركة الاسلامية تهنئتها ومباركتها لفضيلة القاضي عبد الحكيم سمارة بعد أسبوعين من تعيينه الدائم رئيسا لمحكمة الاستئناف الشرعية".

وتابع البيان: "إنّ ثقتنا كبيرة بمحاكم القضاء الشرعي وان دورهم المقدس في الحفاظ على احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الشخصية، وضبطهم للجان متولي الوقف في البلاد، وسعيهم الدائم إلى تحسين أداء المحاكم الشرعية، وحرصهم على تطوير منظومة عملها، يعتبر محل تقدير كبير عند المسلمين في البلاد، ويستوجب التفافنا جميعا حول هذه المؤسسة الاسلامية والوطنية، ودعمها المعنوي في قيامها بواجبها الشرعي".

واختتم البيان: "إنّ اختيار قاضية شرعية هي السيدة الفاضلة هناء خطيب، يمثل تجسيدا عمليا لموقف الشريعة الاسلامية التي ارتقت بمكانة المرأة المسلمة وحقها الشرعي في تولي مناصب القضاء والإفتاء والاجتهاد الشرعي، على خطى امهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن اجمعين. فهنيئا لكم ومبارك تعيينكم واعانكم الله على القيام بحق القضاء الشرعي في البلاد" إلى هنا نصّ البيان.