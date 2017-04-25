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جامعات / مدارس اخبار المدارس مدرسة الإعدادية الحديقة في يافة الناصرة تكرم مديرة بنك مركنتيل

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الناصرة والقضاء يافة الناصرة: إعدادية الحديقة تكرم مديرة مركنتيل
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مدرسة الإعدادية الحديقة في يافة الناصرة تكرم مديرة بنك مركنتيل

جاء في البيان:

عبرت مُديرة البنك عن مدى سعادتها وجزيل شكرها وامتنانها وتقديرها الكبير على هذه اللفتة الطيبة الكريمة والرائعة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 16:29:47 A A

وصل بيان لموقع العرب صادر عن مدرسة الحديقة الإعدادية يافة الناصرة ، جاء فيه: "عندما نشكر ونكرم أحدًا على صنيعه، فهذا مدعاه للآخرين إلى بذل المزيد من العطاء، العرفان بالجميل صفة الأوفياء، وتكريم صاحب الجميل والعطاء من واجبات العظماء الذين يقدرون تلك المشاعر المعطاءة من أجل الآخرين. قد تعجز أحيانًا التعبير عن الشُكر والامتنان بأشخاص فعلوا الكثير لأجلنا ولا زالوا يفعلون الكثير، وحينما يكون العطاء فاعلًا والجُهد مميزًا والثمرة ملموسه، عندها يكون للشكر معنى وللثناء فائدة وللتكريم قيمة".


أثناء تكريم مديرة البنك السيدة سهير شوباش

وأضاف البيان: "من هذا المبدأ والمنطلق وبفيض من الحُب والتقدير وبخالص الشُكر والعرفان، وفي لفتة طيبة وكريمة، قام مُدير المدرسة الإعدادية الحديقة يافة الناصرة المُربي مشهور عباس ورئيس لجنة أولياء أُمور الطُلَّاب السيد فؤاد أبو سرية والكاتب والأديب ناجي الظاهر بتكريم مُديرة بنك مركنتيل فرع يافة الناصرة السيدة سهير شوباش على عطائها الدائم ودعمها السخي اللامحدود مُتمنين لها دوام الصحة والعافية ومزيدًا من التوفيق والدعم والعطاء".

وأتم البيان: "وقد عبرت مُديرة البنك عن مدى سعادتها وجزيل شكرها وامتنانها وتقديرها الكبير على هذه اللفتة الطيبة الكريمة والرائعة" إلى هنا نص البيان.

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