مارسيليا يقدم عرضاً بقيمة 20 مليون لشراء جيرو من آرسنال

أشارت الشبكة أن مارسيليا متأكد من عودة جيرو للدوري الفرنسي الموسم المقبل

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مارسيليا الفرنسي قد عرض على نادي آرسنال شراء لاعبه أوليفيه جيرو، خلال سوق الانتقالات الصيفية.



أوليفيه جيرو مهاجم ارسنال

ويقدم جيرو ابن الـ30 عام أداءاً جيداً مع فريقه آرسنال، فبالرغم من مشاركته كاحتياطي أغلب هذا الموسم، إلا أنه قد أحرز حتى الآن 13 هدف، مما جعل فريق مارسيليا يرغب في ضمه.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن جيرو يعتبر الهدف رقم واحد بالنسبة لمارسيليا، حيث عرض على الجانرز مبلغ 20 مليون إسترليني مقابل الظفر بخدمات المهاجم الدولي الفرنسي.

وأشارت الشبكة أن مارسيليا متأكد من عودة جيرو للدوري الفرنسي الموسم المقبل، ويرغب في التعاقد معه لتعزيز هجوم الفريق. الجدير بالذكر أن عقد جيرو مع آرسنال ينتهي عام 2020.