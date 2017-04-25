رمضان 2017: نيللي كريم راقصة باليه في لأعلى سعر

نيللي كريم، إحدى بطلات مسلسلات رمضان، والتي تنتظر مسلسلاتها من العام إلى التالي، وستطل على جمهورها بعد النجاح الكاسح الذي حققه مسلسلها في العام الماضي سقوط حر بمسلسل جديد بعنوان لأعلى سعر والذي تدور أحداثه حول صديقتين واللتين تعملان في أحد معاهد الباليه، لكن تتعرّض هذه الصداقة إلى أزمات حادّة بسبب تدخل رجل بينهما. يذكر بأنّ نيللي كريم هي راقصة باليه في الحقيقة، وستلعب هذا الدور أيضًا في المسلسل.





نيللي كريم

مسلسل لأعلى سعر من بطولة: نيللي كريم، أحمد مجدي، خالد كمال، سلوى محمد علي، أحمد فهمي، زينة، هايدي موسى، راندا حافظ، وسارة سلامة.

