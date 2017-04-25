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مسلسلات 2016 مشاهدة مباشرة رمضان 2017: لا شيء يقف في طريق استمرارية باب الحارة

مسلسلات 2016

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رمضان 2017: باب الحارة مستمر
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رمضان 2017: لا شيء يقف في طريق استمرارية باب الحارة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 12:40:36 A A

باب الحارة هو من أكثر المسلسلات العربية أجزاءً، وتسلسلا، وبالرّغم من انسحاب بعض الفنانين من العمل، ووفاة البعض الآخر، إلّا أنّ المخرج لا يقف عند العقبات ويستمر في تقديم الجديد من وجهة نظره ليكمل في تقديم باب الحارة في كل عام، باب الحارة في جزئه التاسع هذا وستتمحور الدراما المرتقبة حول طفلٍ رضيع يُوضع على باب "ابو عصام" ويقرّر تبنّيه بالرغم من الجدل الذي سيُثار حول هويّة هذا الصغير والاتهامات التي سيواجهها بأنّه ابنه فعلاً، في حين تأتي الأم الحقيقيّة وتعمل كمربّية له وترضعه في السر، وتدور الاحداث.


الفنان ميلاد يوسف 

ويقوم ببطولة هذا الجزء من باب الحارة: عباس النوري، صباح الجزائري، ميلاد يوسف، مصطفة سعد الدين، أسعد فضة، رنا أبيض، كندة حنا، وفاء موصللي وغيرهم.
 

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