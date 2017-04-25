حوارة: إعتقال فلسطيني بشبهة التجارة بالأثريات وضبط بحوزته تحف بالاف الدولارات

جاء في البيان:



على ما يبدو تعود الأثريات إلى عهد الحشمونيين والهيكل الثاني والرومانيين وغيرها، وشمل عملات أثرية نادرة وأواني خرسانية وجرار وثماثيل وصيغة ومجوهرات أثرية

وصل لموقع العرب بيان صادر عن المتحدثة بإسم الشرطة لوبا السمري، جاء فيه: " قامت قوات معززة من الشرطة وممثلين عن الادارة المدنية خلال ساعات الليلة الماضية، بمداهمة وتفتيش منزل فلسطيني في الخمسينات من عمره في بلدة حوارة، في قضاء نابلس، مشتبه بالتجارة في الأثريات القديمة النادرة وغير ذلك، بحيث ضبطت القوات هناك أدوات وأغراض أثرية قيمة قديمة العهد، وعلى ما يبدو تعود إلى عهد الحشمونيين والهيكل الثاني والرومانيين وغيرها، وشمل عملات أثرية نادرة وأواني خرسانية وجرار وثماثيل وصيغة ومجوهرات أثرية، وكذلك مسدس وبندقية غير قانونية، ويقدر إجمالي ثمن الأثريات بعشرات الالاف الدولارات، حيث إدعى مالك المنزل المشتبه الذي تم إعتقاله، أنه كان قد إقتنى الأثريات لولعه الشديد وإهتمامه الخاص فيها، والتحقيقات جارية معه" إلى هنا نص البيان.

صور لأثريات تم ضبطها في منزل المشتبه - تصوير: الشرطة