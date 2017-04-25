صحيفة إسبانية مقربة من ريال مدريد تهاجم جاريث بيل وتطالب برحيله

أوضحت الصحيفة في تقريرها أن بيل تعرض لـ17 إصابة خلال مسيرته الاحترافية، وهو رقم كبير جداً يوضح أن هناك خلل واضح غير معروف مصدره تحديداً

شنت صحيفة آس الإسبانية هجوماً لاذعاً على الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد واصفتاً إيه بأنه حالة ميئوس منها بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها منذ وصوله إلى النادي الملكي.



جاريث بيل بعد الإصابة في مباراة الكلاسيكو

وقرر زين الدين زيدان الدفع بجاريث بيل في مباراة الكلاسيكو يوم أمس رغم أنه لم يكن في أتم جاهزيته البدنية كونه عائد من إصابة، الأمر الذي تسبب بتعرضه لانتكاسة جديدة وخروجه مصاباً من المباراة في العضلة النعلية عند الدقيقة 36.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن بيل تعرض لـ17 إصابة خلال مسيرته الاحترافية، وهو رقم كبير جداً يوضح أن هناك خلل واضح غير معروف مصدره تحديداً، خصوصاً وأنه تعرض لإصابة في العضلة النعلية 8 مرات، 6 في القدم اليسرى واثنتان في القدم اليمنى.

وأضاف التقرير أن جاريث بيل لا يقدم أي إضافة للفريق، وهو يعيد سيناريو تكرر كثيراً في السنوات الأخيرة مع لاعبين آخرين أمثال ريكاردو كاكا، نوري شاهين، آريين روبن وودجيت، حيث أمضواً جميعهم أوقات طويلة في العيادة الطبية بدلاً من التواجد داخل الملعب.

وأشارت آس إلى أن خطوة تجديد عقد جاريث بيل حتى عام 2022 كانت خاطئة جداً، لأن اللاعب لم يخض سوى 41% فقط من مباريات الفريق هذا الموسم، لاسيما وأنه يتحصل على راتب مرتفع جداً يمكن تقديمه للاعب بنفس مستواه ولا يتعرض لهذا الكم الهائل من الإصابات.