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فنانين فن عربي ما هي الرسالة التي وجّهتها شيرين لحسام حبيب!

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ما هي الرسالة التي وجّهتها شيرين لحسام حبيب!
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ما هي الرسالة التي وجّهتها شيرين لحسام حبيب!

 شيرين:

حبيبي أخويا وصديقي حسام حبيبي مبروك لك ولينا جائزة أفضل دويتو لعام 2016، دائمًا الشغل معاك بيكون مميزًا ويارب من نجاح لنجاح

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-25 18:45:29 A A

قامت المطربة المصرية شيرين بتقديم تهنئة للفنان والملحن حسام حبيب لحصولهما على جائزة أفضل ديو لعام 2016. وعبر أحد حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت شيريت قائلةً: "حبيبي أخويا وصديقي حسام حبيبي مبروك لك ولينا جائزة أفضل دويتو لعام 2016، دائمًا الشغل معاك بيكون مميزًا ويارب من نجاح لنجاح".

وكانت قد انزعجت شيرين بحسب ما قيل سابقاً، من تدخل مدير أعمالها ياسر خليل والدور الذي لعبه في مشاركة الفنانة سميرة سعيد في مهرجانات بعلبك الدولية مع العلم أن شيرين أطلت العام الماضي كانت موجودة في المهرجان نفسه.

 

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