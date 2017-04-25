كابيلو: لاعبو ريال مدريد يحاولون إيذاء ميسي في كل مباراة كلاسيكو في البرنابيو

كابيلو:



شاهدنا عبقرية ميسي الذي تمكن من الحصول على نتيجة جيدة لفريقه، لقد رأيت ميسي يفعل أشياء لم يسبق لي أن شاهدتها

يعتقد الإيطالي فابيو كابيلو المدرب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن الطرد الذي حصل عليه سيرجيو راموس كان مستحقًا، وذلك لأن المدافع الإسباني كان يقصد إيذاء ميسي في تدخله عليه في الكلاسيكو.



فابيو كابيلو

وقال كابيلو في تصريحات لقناة "فوكس سبورت" بالنسخة الإيطالية: "عليك أن ترى اللعبة وتشاهد التدخل، إنه إجرامي، الطرد كان جيدًا للاعب". وأضاف: "كلما كان هناك كلاسيكو في البرنابيو، لاعبو ريال مدريد يحاولون إيذاء ليونيل ميسي وهذه الأفعال تستوجب الطرد الواضح".

كما أشاد بليونيل ميسي قائلاً:"ميسي عبقري وكريستيانو لاعب عظيم. من الرائع أن نكون قادرين على رؤية ما فعله الأرجنتيني، لقد ألقى بالفريق خلفه، إنه عبقري".



ميسي ملقى على الأرض في مباراة الكلاسيكو بسبب التدخلات العنيفة

وتابع :"كريستيانو رونالدو هداف، إنه هداف جيد جدًا في المنطقة، ولكننا شاهدنا عبقرية ميسي الذي تمكن من الحصول على نتيجة جيدة لفريقه، لقد رأيت ميسي يفعل أشياء لم يسبق لي أن شاهدتها".

وإختتم حديثه: "ريال مدريد في حالة جيدة جدًا جسديًا، لكنهم أضاعوا 3 نقاط هامة، لديهم مبارتين هامتين في دوري أبطال أوروبا ويمكن أن تستنزف طاقاتهم".