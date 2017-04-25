كفرمندا: الغزالي الابتدائية تكرم أوائل الطلبة برحلة الى الشمال

جاء في البيان:



القى مدير المدرسة كلمة قام فيها بدعم، تشجيع وتهنئة الطلاب على تحصيلهم تميزهم ونشاطهم خلال النصف الاول من السنة الدراسية

وصل لموقع العرب بيان صادر عن مدرسة الغازالي الإبتدائية في كفرمندا، جاء فيه: "قامت مدرسة الغزالي الإبتدائية في كفرمندا يوم الأحد بتكريم أكثر من 80 طالباً وطالبة من أوائل الطلبة في المدرسة من صفوف الثالثة حتى السادسة اللذين حصلوا على معدل 95 فما فوق. من خلال رحلة تعليمية ترفيهية مجانية الى شمال البلاد، برفقة معلمي ومدير المدرسة الاستاذ عزمي قدح".



خلال الرحلة

وتابع البيان: "مدير المدرسة القى كلمة قام فيها بدعم، تشجيع وتهنئة الطلاب على تحصيلهم تميزهم ونشاطهم خلال النصف الاول من السنة الدراسية، مشيرًا الى أن التفوق هو السراج المنير المتدفق إشعاعاً لينير درب حياته وحياة الاخرين. ولم ينس شكر الطاقم التعليمي المتفاني في عمله من اجل مصلحة الطلاب ،وان هذا التعب جنى ثماره بالتحصيل المميز المنقطع النظير، بتكريم اكثر من 80 طالبًا من طلاب المدرسة برحلة، اضافة الى شهادات التفوق والإمتياز. تخللت الرحلة عدة فقرات ترفيهية هادفة من أغاني مميزة وهادفة باشراف الاستاذ فؤادعبد الفتاح ،ذلك قبل التمتع بالطبيعة الخلابة في مسار للمشي في عين التينة ،اضافة الى مسابقات تم فيها توزيع جوائز على المتفوقين والمتميزين من الطلاب وسط فرحة عمت اجواء المكان المعلمين والادارة الفخورين بأبناءهم وبمدرستهم على هذا الانجاز العظيم".

وأتم: "وفي ختام الرحلة، شكرت إدارة المدرسة الموجودين على إحتفالهم بتكريم الطلبة المتفوقين والذي سيساهم بدعمهم وتحفيزهم دوماً للوصول إلى أرقى مستويات، متمنياً مزيداً من التفوق والتميز لكافة أبنائنا" إلى هنا نص البيان.