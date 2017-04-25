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مواطنون من المثلث: المطاردات البوليسية الجنونية تعرض حياتنا للخطر وعلى المسؤولين التحرك

أحمد خطيب من سكان قلنسوة:

نحن لا نعارض بأن تقوم الشرطة بواجبها في محاربة كل الظواهر السلبية لكن عليها أن تاخذ بعين الإعتبار سلامة الآخرين

الشيخ وليد فربج من كفرقاسم:

هذه ظاهرة مرفوضة وغير ناجعة وهي تشكل خطورة على حياة السكان وخاصة الاطفال الذين يلعبون في الشوارع وعلى الشيوخ والنساء والمارة

رئيس بلدية قلنسوة الشيخ عبد الباسط سلامة:

اذا أتت الشرطة للقبض على المخالفين نسمع انتقادات بسبب تدخل الشرطة، واذا لم تحضر الشرطة نسمع ايضا انتقادات عن السبب في عدم حضورها. كيف اذا يمكن محاربة مرتكبي المخالفات الذين يشكلون خطرا على السكان

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-04-25 11:11:15 A نشر: 2017-04-25 11:11:15 A