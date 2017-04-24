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صحيفة: خلافات نادرة وخفيّة بين العاهل الأردني والسيسي


نشر: 2017-04-24 23:50:10 A A
ادعى تقرير جديد نشرته صحيفة "رأي اليوم" اللندنية أنّ "خلافات نادرة ظهرت بين العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارتهما الأخيرة الى واشنطن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية ملف "الاخوان المسلمين". وأنّ "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سأل الزعيمين بصورة مباشرة خلال لقاءه معهما عن تصورهما لمسألة التعامل مع الاخوان المسلمين"، وفقًا للتقرير.
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