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رياضة وشباب رياضة محلية الاخاء الناصرة يهزم خارج ملعبه أمام بيتار تل أبيب 4-0

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الناصرة والقضاء الاخاء الناصرة يهزم خارج ملعبه أمام بيتار تل أبيب
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الاخاء الناصرة يهزم خارج ملعبه أمام بيتار تل أبيب 4-0

سجل اللاعب دور جان الهدف الأول في الدقيقة السابعة والثلاثين بعد أن استغل خطأ في دفاع تلامذة المدرب أدهم هادية

من: حجاح رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 23:48:44 A A

تلقى فريق مكابي الاخاء الناصرة هزيمة خارج ملعبه من مضيفه فريق بيتار تل أبيب – الرملة بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي في دوري الدرجة الممتازة.


المدرب أدهم هادية
وسجل اللاعب دور جان الهدف الأول في الدقيقة السابعة والثلاثين بعد أن استغل خطأ في دفاع تلامذة المدرب أدهم هادية. وفي الدقيقة الخامسة والأربعين ضاعف زميله أنطوني لوكسا التفوق بالهدف الثاني. أما الهدف الثالث فجاء عن طريق اللاعب راز نحمياس في الدقيقة التاسعة والستين.

ورغم أن الفريق المتفوق بقي بعشرة لاعبين، بسبب ابعاد لاعبه راز نحمياس في الدقيقة الثالثة والسبعين، فانه نجح باضافة الهدف الرابع في الدقيقة التسعين عن طريق اللاعب أوشير آبو.

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