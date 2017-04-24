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مطاردة بوليسية في باقة الغربية تنتهي بحادث طرق


نشر: 2017-04-24 23:05:00 A A
قامت دورية شرطة مساء الاثنين بمطاردة بوليسية في الشارع الرئيسي في باقة الغربية والذي إنتهى بحادث طرق في وسط البلدة.
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