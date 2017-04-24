اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس رئيسة صندوق فكسنر تزور الشبلي أم الغنم لتقديم الدعم للمشاريع التربوية

السلطات المحلية

[X]
قرى المرج رئيسة صندوق فكسنر تزور الشبلي أم الغنم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رئيسة صندوق فكسنر تزور الشبلي أم الغنم لتقديم الدعم للمشاريع التربوية

من المشاريع التي من المخطط أن يدعمها صندوق فكسنر، المدرسة الزراعية ومشروع مدعتك في الشبلي أم الغنم ، ومشاريع أخرى في مجال التربية والتعليم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-24 22:11:25 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" استقبلت إدارة المجلس المحلي الشبلي أم الغنم من كل رئيسة صندوق فكسنر من الولايات المتحدة إيلكا أبراهمسون، ونائبة المدير العام للصندوق في البلاد دانا هدار.رئيس المجلس نعيم شبلي ونائبه زيدان سلفيتي وسكرتير المجلس شوكت شبلي وعدد من المسؤولين استقبلوا الضيفتين وتم تلخيص عمل صندوق "فكسنر" مع المجلس والتخطيط لمشاريع قادمة وللقاء في شهر تموز مع مالكي صندوق فكسنر، وبعد اجتماع في مكاتب المجلس قاموا بجولة في القرية وبزيارة الخيمة البدوية التراثية".



واضاف البيان :"من المشاريع التي من المخطط أن يدعمها صندوق فكسنر، المدرسة الزراعية ومشروع مدعتك في الشبلي أم الغنم ، ومشاريع أخرى في مجال التربية والتعليم".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 برشلونة يحسم الكلاسيكو المثير بفوز صعب على ريال مدريد | [376 قراءة]
2 حل النزاعات في كفرمندا/ بقلم: محمد أبو ليل | [238 قراءة]
3 ديرحنا: أمسية خاصة بمناسبة عيد الفصح المجيد | [197 قراءة]
4 ب.أحمد عيد: لست خائنا وعميلا | [166 قراءة]
5 تجدد الشجار العنيف في كفرمندا واستخدام المفرقعات | [162 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 مهران راضي يقود بئر السبع للفوز على بيتار القدس | [0 مشاركة]
3 الطيبي وعلي طه يشاركان بمهرجان يوم الارض في كندا | [0 مشاركة]
4 الحرم الابراهيمي: اعتقال فلسطينيين مع سكين | [0 مشاركة]
5 اصابة شخصين بجراح في حادث على مفرق يوفاليم | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب