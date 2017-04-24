رئيسة صندوق فكسنر تزور الشبلي أم الغنم لتقديم الدعم للمشاريع التربوية

من المشاريع التي من المخطط أن يدعمها صندوق فكسنر، المدرسة الزراعية ومشروع مدعتك في الشبلي أم الغنم ، ومشاريع أخرى في مجال التربية والتعليم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" استقبلت إدارة المجلس المحلي الشبلي أم الغنم من كل رئيسة صندوق فكسنر من الولايات المتحدة إيلكا أبراهمسون، ونائبة المدير العام للصندوق في البلاد دانا هدار.رئيس المجلس نعيم شبلي ونائبه زيدان سلفيتي وسكرتير المجلس شوكت شبلي وعدد من المسؤولين استقبلوا الضيفتين وتم تلخيص عمل صندوق "فكسنر" مع المجلس والتخطيط لمشاريع قادمة وللقاء في شهر تموز مع مالكي صندوق فكسنر، وبعد اجتماع في مكاتب المجلس قاموا بجولة في القرية وبزيارة الخيمة البدوية التراثية".





واضاف البيان :"من المشاريع التي من المخطط أن يدعمها صندوق فكسنر، المدرسة الزراعية ومشروع مدعتك في الشبلي أم الغنم ، ومشاريع أخرى في مجال التربية والتعليم".