وقفة تضامنية مع الأسرى على مفرق كفركنا بمشاركة مختلف الاحزاب

ندد المتظاهرون بسياسة الاعتقال التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية على الاسرى الفلسطينين والاعتقال التعسفي ضدهم

تظاهر مساء الاثنين ، العديد من نشطاء الاحزاب السياسية في بلدة كفركنا تضامنا مع الأسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام .كما وشارك ايضا عز الدين امارة نائب رئيس المجلس المحلي والنائب السابق عبد المالك دهامشة وعضوي المجلس نبيل ابو داهود وعرفان خطيب.

وتأتي الوقفة، في وقتٍ يخوض فيه الأسرى الفلسطينيين ولليوم الثامن على التوالي إضراب "الحرية والكرامة"، إذ بلغ عددهم اليوم 1580 أسير، والعدد مرشح للزيادة.وقد رفع المتظاهرون شعارات " الحرية لاسرى الحرية " امعاء المضربين اقوى من ارادة السجانين" جائعون للحرية."

وقد ندد المتظاهرون بسياسة الاعتقال التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية على الاسرى الفلسطينين والاعتقال التعسفي ضدهم. اضافة الى حرمانهم من ابسط الحقوق الانسانية , مطالبين الحكومة الاسرائيلية بالكف عن ممارساتها ضدهم والاستجابة لمطالبهم .