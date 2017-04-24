وائل جسار ينفصل عن مدير اعماله.. ونوال الزغبي السبب!

أكّد جسّار أنّه طلب شخصًا من مارسيل أن يهتم بأعمال نوال كونها قبل اي شيء آخر هي شقيقته

تحدّث الفنان وائل جسار عن الأنباء التي تطرق إلى انفصاله مدير اعماله، مارسيل الزغبي، شقيق ومدير اعمال الفنانة نوال الزغبي. حيث كشف جسّار أنّ علاقته بمارسيل جيدة جدا وهو يعتبره صديق، لكن من الصعب جدا او المستحيل ان يستطيع التوفيق بين ادارة اعمال نجمين (اي وائل ونوال).



وائل جسار مع نوال الزغبي وشقيقها مارسيل



وأكّد جسّار أنّه طلب شخصًا من مارسيل أن يهتم بأعمال نوال كونها قبل اي شيء آخر هي شقيقته. وكان وائل قد اثار الجدل ليلة امس بعد مغادرته حفل الموسيقى العربية قبل استلام جائزته بسبب التأخير الذي حصل.