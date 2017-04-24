كارمن سليمان تكشف تفاصيل قصة حبّها مع زوجها

كارمن سليمان:

حينما أسمعني مصطفى أغنية بعنوان قلبي يدق، ومنذ ذلك الوقت تحولت الصداقة بيننا إلى الحب

كشفت الفنانة والنجمة المصرية كارمن سليمان عن تفاصيل قصة الحبّ التي جمعتها بزوجها الملحن مصطفى جاد، وكيفية تعرفها عليه، وقالت في حديث صحفي مؤخرًا:"بدأت علاقتي بمصطفى حينما عرفني إليه الشاعر محمد رفاعي، آنذاك كنت أعمل على أغنيات ألبومي الأول أخبار الذي طرح عام 2014، واتفقت مع رفاعي ومصطفى على التعاون معهما في أغنيتين جديدتين، وبدأت علاقة العمل تتحول إلى صداقة في ما بيننا".



كارمن سليمان وزوجها

وتابعت:"مع مرور الوقت أصبحنا قريبين، وكنت آخذ رأيه في أمور حياتي الفنية والشخصية كافة، وتطور الموضوع حينما أسمعني مصطفى أغنية ثالثة بعنوان قلبي يدق، ومنذ ذلك الوقت تحولت الصداقة بيننا إلى الحب".