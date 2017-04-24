صحيفة إسبانية تفتح النار على جاريث بيل: تعرّضت لـ17 إصابة خلال مسيرتك مع الريال

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هذا الكم من الإصابات يثير الشكوك حول تركيبة الويلزي خاصة وأنه تعرّض لإصابة في العضلة النعلية 8 مرات 6 في القدم اليسرى واثنتان في القدم اليمنى

نوّهت تقارير صحفية، حول الإصابات المتكررة للويلزي جاريث بيل ، جناح فريق ريال مدريد، وبالأخص عقب إصابته مساء أمس الأحد، خلال مواجهة فريقه أمام برشلونة، والتي خسرها الميرنجي بثلاثية مقابل هدفين، على ملعبه "سنتياجو برنابيو".



جاريث بيل

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيل الذي أصيب في اللقاء رقم 100 في بطولة الليجا، تعرض لـ17 إصابة خلال مسيرته مع ريال مدريد.

وأكملت الصحيفة في تصريحاتها: "هذا الكم من الإصابات يثير الشكوك حول تركيبة الويلزي، خاصة وأنه تعرّض لإصابة في العضلة النعلية 8 مرات، 6 في القدم اليسرى واثنتان في القدم اليمنى".

وإختتمت الصحيفة: "زيدان أكد خلال تصريحاته قبل المباراة، أنه لا يمكن أن يدفع بلاعب ليس جاهزا بنسبة 100%، وهو ما يزيد من الشكوك حول بيل وكيفية تعرضه للإصابة مجددًا".